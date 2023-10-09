التموين: مخزون القمح يكفي 5 أشهر واستمرار التعاقدات لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي

كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن توفير كافة السلع الغذائية وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة، كما يوجد مخزون استراتيجى للقمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم يكفى لمدة 5 أشهر، بالإضافة إلى استمرار التعاقدات لشراء الأقماح من الخارج لتعزيز المخزون الاستراتيجى طول الوقت كما نجحت وزارة التموين بتوجيهات القيادة السياسية فى تأمين مخزون لكافة السلع ومنتجات اللحوم والدواجن.

وعلى مدار السنوات الماضية وبالتحديد قبل عام 2014 كانت الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم تتعرض للهدر فى كميات كبيرة تتراوح من 10 إلى 15%، بسبب سوء التخزين فى شون ترابية وأماكن مكشوفة معرضة للأمطار والقوارض، حتى قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتنفيذ مشروع قومى، بالتوسع فى إنشاء صوامع حديثة تعمل وفقا لأحدث التكنولوجيا لتخزين الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم، بجانب تطوير الشون الترابية وتحويلها إلى شون حديثة متطورة، ما ساهم أيضا فى الحفاظ على كميات كبيرة من الأقماح التى كانت مهدرة.

ووصل إجمالى عدد الصوامع فى مصر حتى 2023 إلى 83 صومعة حيث قامت الدولة بتطوير وإنشاء الصوامع مما ساهم فى زيادة السعة التخزينية للقمح كذلك رفع كفاءة وتأهيل شركات المطاحن، كما تم التوسع فى زراعة القمح وبلغت المساحات المنزرعة قمح عام 2022 نحو 3.65 ملايين فدان بزيادة 250 ألف فدان عن عام 2021، كما زادت حجم السعة التخزينية للقمح فى الصوامع إلى 3.5 ملايين طن مقابل 1.2 مليون طن عام 2014 بزيادة تصل إلى 191.7 %.