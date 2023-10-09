اليوم السابع
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التعليم: تسليم المعلمين الجدد العمل قبل نهاية الشهر الجارى

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 07:00 ص
التعليم: تسليم المعلمين الجدد العمل قبل نهاية الشهر الجارى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن تسليم المعلمين الجدد العمل لن يطول كثيرا، مشددة على أنه سيتم الانتهاء من تسكين المعلمين الجدد فى المدارس قبل نهاية الشهر الجارى، مضيفة أن العمل فى إنهاء إجراءات التعاقد سيكون سريعاً، للمساهمة فى سد العجز بالمدارس وسيتم تسليم المعلمين الجدد العمل فى المدارس التى بها عجز حسب توزيع المعلمين وفق الثابت ببطاقة الرقم القومى لمحل إقامة المعلم وقت التقديم على المسابقة.
 
 
ووقع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وقع قرارات تعاقد المعلمين الجدد الفائزين "مسابقة ٣٠ ألف معلم السنة الأولى"، وذلك استعدادا لبدء تسكينهم واستلامهم العمل منتصف الأسبوع الحالى وفقا للتوزيع الجغرافي بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.
 
وصرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن الدكتور رضا حجازي أكد على أن المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا الاختبارات سيتم إتاحة الفرصة لهم لتقديم التماس بمديريات التربية والتعليم التابعين لها، حيث سيتم التواصل معهم لإعادة الاختبارات التي لم يجتازوها.
 

التربية والتعليم

قرارات المعلمين الجدد

قرارات تعيين المعلمين الجدد

مسابقة تعيين 30 ألف معلم

تسكين المعلمين الجدد

أوراق التعاقد مع المعلمين الجدد

مسوغات التعيين للمعلمين الجدد

شهادة اجتياز الاختبار البدنى للمعلمين الجدد



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