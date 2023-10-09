واستعاد الذهب مكانته كملاذ آمن مع تزايد المخاوف الجيوسياسية من المواجهات بين الجانبين؛ الأمر الذي يدعم أسعار أصول الملاذ الآمن مثل سندات الخزانة والدولار والين الياباني إلى جانب الذهب.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للمعدن الثمين تسليم ديسمبر بنسبة 0.95% إلى 1862 دولارا للأوقية، كما ارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 1.01% عند 1851.57 دولار وفق بيانات منصة ماركت ووتش لأسعار الأسواق العالمية.

في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية – بنسبة 0.28% إلى 106.34 نقطة.

وكان الاتجاه الصعودي للمعدن الأصفر قد ظل محدودا بسبب البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية، حيث أظهرت بيانات الأسبوع الماضي زيادة التوظيف في الولايات المتحدة بأكبر قدر في ثمانية أشهر في سبتمبر، مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل.

وفيما يخص المعادن الثمينة الأخرى، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر بنسبة 1.09% عند 21.96 دولار للأوقية، وصعد السعر الفوري للبلاتين 0.69% عند 887.63 دولار.

في الوقت نفسه، قفزت أسعار النفط أكثر من أربعة دولارات للبرميل وارتفع خام برنت 4.18 دولار أو 4.94% إلى 86.76 دولار للبرميل، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 85.02 للبرميل مرتفعا 4.23 دولار.

وكان البنك المركزي الإسرائيلي قد أعلن اليوم الاثنين، أنه سيبيع ما يصل إلى 30 مليار دولار لدعم الشيكل المنهار في أعقاب حالة عدم اليقين في السوق في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" التي بدأتها حركة "حماس" ضد إسرائيل قبل يومين، وانخفض الشيكل في أحدث التعاملات أكثر من 3% مقابل الدولار إلى 3.9581.