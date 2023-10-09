البيئة: زراعة أكثر من 3 آلاف فدان غابات شجيرية بالسادات ووادى النطرون

أكد مصدر مسئول فى وزارة البيئة، أنه تم البدء فى زراعة 3 آلاف فدان غابات شجيرية فى مدينة السادات، بالاعتماد على مياه الصرف الصحى المعالج من المحطات القريبة منه، ضمن مشروع زراعة غابات شجرية على مياه الصرف المعالج لإنتاج أخشاب MDF، بهدف تقليل استيراد هذا النوع من الأخشاب.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن زراعة الأشجار تنفذها الشركة القابضة المصرية الكويتية بالتنسيق والتعاون مع وزارة البيئة، تساعد على تنقية الهواء والحد من الانبعاثات الكربونية، وتساهم فى تنفيذ خطة المساهمات الوطنية المحدثة لمصر. إضافة إلى تعزيز دور مصر لتكون مركز إقليمى لتصنيع هذه الأخشاب، و توطين لصناعة الاخشاب، واعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالج. مشيرا إلى أن تم بناء مصنع للاخشاب بالموقع و من المتوقع أن يبدأ إنتاجه قريبا، و أنه تم البدء فى زراعة غابة أخرى فى وادى النطرون، كما أنه تم إنشاء مصنع بسوهاج لإنتاج الأخشاب من مخلفات الذرة الرفيعة، إضافة لإنشاء مصنع لإنتاج الكرتون من مخلفات الموز.

جدير بالذكر أن تعزيز الاستثمار البيئى فى مصر، لا يركز فقط على الحد من التلوث، وانما يعمل على صون الموارد الطبيعية من أجل الأجيال القادمة، وقائم على خلق فرص عمل خضراء واستثمارات مستدامة، و منفعة متبادلة بين البيئة وقطاعات التنمية المختلفة، كالصناعة والسياحة والاستثمار، وهو ما ينطبق على مشروع انتاج اخشاب ال MDF من زراعة غابات شجرية على مياه الصرف المعالج.