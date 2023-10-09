البابا تواضروس الثانى يستقبل اثنين من السفيرات المصريات في رواندا 

كتب: محمد الأحمدى

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الإثنين السفيرة نرمين الظواهري سفيرة مصر الجديدة في جمهورية رواندا، كما استقبل قداسته السفيرة رانيا البنا سفيرة مصر الحالية في رواندا.

وقدم قداسة البابا لكل منهما الشكر على الجهود التي بُذِلت في سبيل تأسيس أول كنيسة قبطية أرثوذكسية في العاصمة الرواندبة كيجالي.

وأكد قداسته على اهتمام الكنيسة القبطية بدعم المجتمعات الإفريقية من خلال إرسال قوافل طبية وإنشاء عيادات ومستشفيات لخدمة هذه المجتمعات باسم مصر.