اليوم السابع
Ads
الإثنين، 09 أكتوبر 2023 12:17 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

الاحتلال الإسرائيلى يواصل تشديد إجراءاته العسكرية فى محافظات الضفة الغربية

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 11:49 ص
الاحتلال الإسرائيلى يواصل تشديد إجراءاته العسكرية فى محافظات الضفة الغربية قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، تشديد إجراءاتها العسكرية فى محافظات الضفة الغربية، لليوم الثالث على التوالى، عبر إغلاق حواجز، ومداخل المدن والبلدات والقرى، وعرقلة تنقل المواطنين الفلسطينيين.

وقالت مصادر فلسطينية في مدينة القدس المحتلة إن قوات الاحتلال واصلت إغلاق حواجز مخيم شعفاط، والحاجز القريب من مسجد بلال بن رباح، وبيت إكسا، وحاجز الجيب، أمام تنقل المقدسيين، ما أدى إلى عرقلة تنقل المواطنين، فيما سمحت بالدخول والخروج عند حاجزي الزعيم وحزما فقط.

وفي رام الله، أغلقت قوات الاحتلال الحاجز العسكري عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة في كلا الاتجاهين، ومنعت مرور المواطنين، والبوابة الحديدية المؤدية إلى قرية النبي صالح شمال رام الله. 

وفي جنين شمالا، واصلت قوات الاحتلال إغلاق حواجز سالم، والجلمة، وبرطعة، في كلا الاتجاهين. 

وفي الخليل، أغلقت قوات الاحتلال معظم مداخل المدينة بشكل كامل، والبلدة القديمة من مدينة الخليل، ومداخل بلدات المحافظة ومخيماتها، ما اضطر المواطنين الفلسطينيين إلى سلوك طرق بديلة وترابية. 

وفي الأغوار، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على حاجز الحمرا العسكري، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة. 

وفى وقت سابق، أفادت القناة السابعة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بارتفاع عدد القتلى جراء العملية غير المسبوقة التي أعلنتها المقاومة الفلسطينيه قبل يومين "طوفان الأقصى" لأكثر من 700 إسرائيلي. 

ونقلت القناة عن مصادر طبية إسرائيلية إنه من المتوقع أن ترتفع المحصلة، حيث لا يزال مصير أكثر من مائة شخص تم اختطافهم ونقلهم إلى قطاع غزة غير واضح. 

وذكر المكتب الصحفي التابع للحكومة الإسرائيلية، وهو هيئة تعمل تحت إشراف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن عدد الرهائن في غزة يتجاوز 100 رهينة، وأوضحت المقاومة الفلسطينية الليلة الماضية أنها تحتجز نحو 130 رهينة إسرائيلية، وأشارت إلى أنه من بينهم أشخاص رفيعو المستوى وضباط كبار بالجيش. 

ومن ناحية أخرى، ذكرت القناة "السابعة" الإسرائيلية، اليوم "أن الجيش الإسرائيلي يواصل استهداف المقاومين الفلسطينيين الذين مازالوا يتدفقون على إسرائيل عبر الحدود المنتهكة جنوبًا". 

وأضافت القناة أن الحاجز الأمني مع قطاع غزة تعرض لأضرار بالغة منذ أن بدأت المقاومة الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" قبل يومين على إسرائيل، وهو ما سمح للمقاومين بالتسلل. 

ونشر الجيش الإسرائيلي لقطات لعدد من الغارات الجوية ضد المقاومين الفلسطينيين الذين كانوا يعبرون الحدود إلى إسرائيل ليلًا.

 


الاحتلال الإسرائيلى

الضفه الغربيه

طوفان الأقصى

عملية طوفان الأقصى

السيوف الحديدية

عملية السيوف الحديدية

غزة

حرب غزة

حرب غزة 2023

صواريخ غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

حرب غزة الأخيرة

هجوم غزة على إسرائيل

جيش الاحتلال

أخبار غزة الآن عاجل

قصف غزة

قصف غزة الآن

غزة الآن بث مباشر

عدد شهداء فلسطين

عدد شهداء فلسطين اليوم

غزة الآن

خسائر إسرائيل

عدد القتلى الإسرائلييين

حرب فلسطين اليوم

حرب فلسطين واسرائيل اليوم

حرب غزة 2023 ويكيبيديا

أخبار فلسطين عاجل

أخبار فلسطين اليوم مباشر

اخبار فلسطين

ضرب فلسطين لإسرائيل

قصف إسرائيل لفلسطين

قطاع غزة

عدد المختطفين الإسرائيليين

عدد المخطوفين من إسرائيل

إسرائيل

حماس

فلسطين

أحداث غزة

حركة حماس

قوات الاحتلال

الاحتلال الاسرئيلي

ضرب غزة

اسرائيل

صواريخ حماس

اليوم السابع بلس

قتلى إسرائيل من صواريخ غزة

الوضع الأمني في غزة الآن

آخر أخبار غزة مع إسرائيل

قذائف صاروخية من غزة على إسرائيل

عدد الشهداء الفلسطينيين

جرائم إسرائيل ضد فلسطين

جرائم إسرائيل في غزة

وساطة مصر بين غزة وإسرائيل

وساطة مصرية

عدد سكان غزة

معلومات عن مدينة غزة

خسائر إسرائيل في الحرب الأخيرة على غزة

حرب فلسطين 2023



الموضوعات المتعلقة

الهلال الأحمر الفلسطينى لـ"القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال يستهدف طواقمنا

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 11:13 ص

القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال يواصل غلق الحواجز المحيطة بالقدس لليوم الثالث

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 09:57 ص

استشهاد طفل وشاب فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى القدس والخليل

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 09:08 ص

المتحدث باسم جيش الاحتلال: الوضع قاتم و7 أكتوبر أسوأ يوم فى تاريخ إسرائيل

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 09:05 ص

شركة طيران كندا تلغى جميع رحلاتها إلى الاحتلال الإسرائيلى

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 07:43 ص

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة طوباس شمال الضفة الغربية

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 05:46 ص

الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد شاب برصاص الاحتلال جنوب نابلس

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 03:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة