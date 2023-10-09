اليوم السابع
Ads
الإثنين، 09 أكتوبر 2023 09:14 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

الأونروا: إسرائيل قصفت مدرسة تابعة للوكالة تؤوى عائلات نازحة فى غزة

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 08:52 ص
الأونروا: إسرائيل قصفت مدرسة تابعة للوكالة تؤوى عائلات نازحة فى غزة الأونروا
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن إسرائيل قصفت مدرسة تابعة للوكالة تؤوي عائلات نازحة في غزة، وذلك حسبما أفاد موقع سكاى نيوز فى شريط عاجل.

وأضافت أن ما يقرب من 74 ألف فلسطيني نزحوا إلى 64 مدرسة ومأوى تابع لها في قطاع غزة.

وأوضحت الوكالة في بيان صدر عنها، أنه من المرجح أن تزداد الأعداد مع استمرار القصف العنيف والغارات الجوية بما في ذلك على المناطق المدنية.

وأشارت الوكالة في بيانها إلى أن مدرسة تابعة للأونروا تأوي عائلات نازحة في قطاع غزة تعرضت للقصف المباشر، ولحقت أضرار جسيمة بالمدرسة، التي تأوي أكثر من 225 شخصا.

وأوضح أن فرق الأونروا تقوم بتزويد العائلات بالمأوى والمياه النظيفة، ويجري إعداد الإمدادات لتسليمها إلى الأسر، ويشمل ذلك المواد الغذائية ومستلزمات النظافة ومواد التنظيف.

وطالبت الأونروا بحماية المدنيين في جميع الأوقات، والتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشددة على ضرورة تجنيب المدارس وغيرها من البنى التحتية المدنية، بما في ذلك تلك التي تأوي الأسر النازحة، للهجوم أبدا.

 


طوفان الأقصى

عملية طوفان الأقصى

السيوف الحديدية

عملية السيوف الحديدية

غزة

حرب غزة

حرب غزة 2023

صواريخ غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

حرب غزة الأخيرة

هجوم غزة على إسرائيل

جيش الاحتلال

أخبار غزة الآن عاجل

قصف غزة

قصف غزة الآن

غزة الآن بث مباشر

عدد شهداء فلسطين

عدد شهداء فلسطين اليوم

غزة الآن

خسائر إسرائيل

عدد القتلى الإسرائلييين

صواريخ غزة

حرب فلسطين اليوم

حرب فلسطين واسرائيل اليوم

حرب غزة 2023 ويكيبيديا

أخبار فلسطين عاجل

أخبار فلسطين اليوم مباشر

اخبار فلسطين

ضرب فلسطين لإسرائيل

قصف إسرائيل لفلسطين

قطاع غزة

عدد المختطفين الإسرائيليين

عدد المخطوفين من إسرائيل

إسرائيل

حماس

فلسطين

أحداث غزة

حركة حماس

قوات الاحتلال

الاحتلال الاسرئيلي

ضرب غزة

اسرائيل

صواريخ حماس

اليوم السابع بلس

قتلى إسرائيل من صواريخ غزة

الوضع الأمني في غزة الآن

آخر أخبار غزة مع إسرائيل

قذائف صاروخية من غزة على إسرائيل

عدد الشهداء الفلسطينيين

جرائم إسرائيل ضد فلسطين

جرائم إسرائيل في غزة

وساطة مصر بين غزة وإسرائيل

وساطة مصرية

عدد سكان غزة

معلومات عن مدينة غزة

خسائر إسرائيل في الحرب الأخيرة على غزة

حرب فلسطين 2023



الموضوعات المتعلقة

المستشار الإعلامي للأونروا: 73 ألف فلسطيني لجأوا لنا خوفا من القصف الإسرائيلي

الأحد، 08 أكتوبر 2023 08:48 م

الأونروا: أكثر من 20 ألف فلسطينى احتموا فى 44 مدرسة تابعة للوكالة بقطاع غزة

الأحد، 08 أكتوبر 2023 11:32 ص

مسئول أممي يطالب بوقف القتال بمخيم عين الحلوة وإخلاء مدارس الأونروا

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 05:18 م

مفوض عام وكالة إغاثة لاجئي فلسطين"الأونروا" لـ"اليوم السابع": نحرص على التشاور مع مصر لمواجهة أزمة التمويل.. نثمن جهود القاهرة فى دعم الوكالة.. نقص التمويل وضع المنظمة تحت ضغط كبير.. وتوفير الموارد ضرورة ملحة

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 11:30 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة