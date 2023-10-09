الأب الروحى للذكاء الاصطناعى يحذر: الروبوت سيتفوق على البشر خلال 5 سنوات

كتبت: نهال أبو السعود

دعا جيفرى هينتون الملقب بـ "الأب الروحى للذكاء الاصطناعي" الحكومات والشركات والمطورين أن يفكروا بعناية فى أفضل الطرق لتطوير التكنولوجيا بأمان.

وفقا لشبكة سى بى اس، يعتقد هينتون أن الذكاء الاصطناعى لديه القدرة على تحقيق الخير والضرر وقال أن الآن هو الوقت المناسب لإجراء تجارب لفهم الذكاء الاصطناعى وتمرير القوانين لضمان استخدام التكنولوجيا بشكل أخلاقي.

وحذر هينتون من أن الذكاء الاصطناعى لديه القدرة على الحلول محل البشرية فى يوم من الأيام، قائلا: "أنا لا أقول أن ذلك سيحدث إذا تمكنا من منعهم من الرغبة فى ذلك، فسيكون ذلك رائعًا، لكن ليس من الواضح أننا نستطيع منعهم من الرغبة فى ذلك".

فى الوقت الحالى، يعتقد هينتون أن الذكاء الاصطناعى ذكى وأن الأنظمة يمكنها الفهم والتفكير، ولكن ليس مثل البشر. الا أنه حذر أن هناك فرصة جيدة لأن تكون نماذج الذكاء الاصطناعى مثل ChatGPT قادرة على التفكير بشكل أفضل من البشر.

ويعتقد هينتون أن الذكاء الاصطناعى سيؤدى إلى زيادة الإنتاجية والكفاءة، لكنه يشعر بالقلق بشأن الخطر المحتمل المتمثل فى احتمال فقدان العديد من الأشخاص لوظائفهم بسبب الذكاء الاصطناعى، وقد لا تكون هناك وظائف كافية لتحل محل الوظائف المفقودة.

كما يشعر بالقلق بشأن الأخبار المزيفة التى يعتمدها الذكاء الاصطناعى، وكيف يمكن للذكاء الاصطناعى المتحيز أن يضر بالأشخاص الذين يبحثون عن وظائف، واستخدام جهات إنفاذ القانون للتكنولوجيا والروبوتات المستقلة فى ساحة المعركة.

وقال هينتون إنه يعتقد أن أنظمة الذكاء الاصطناعى سيكون لديها فى النهاية وعى ذاتى ووعى، واضاف: "أعتقد أننا ننتقل إلى فترة قد يكون لدينا فيها، لأول مرة على الإطلاق، أشياء أكثر ذكاءً منا".

وعلى الرغم من مخاوفه بشان المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعى الا أن هينتون قال أنه لا يشعر بأى ندم ويرجع ذلك جزئيا إلى الإمكانات الهائلة التى تتمتع بها التكنولوجيا لتحقيق الخير، كما أشار إلى أنه غير متأكد من وجود طريق للمضى قدمًا يضمن السلامة للبشرية.

وقال: "إننا ندخل فترة من عدم اليقين الكبير، حيث نتعامل مع أشياء لم نتعامل معها من قبل وعادة، فى المرة الأولى التى تتعامل فيها مع شيء جديد تمامًا، فإنك تخطئ فى فهمه. ولا يمكننا أن نتحمل أن نخطئ فى هذه الأشياء".