اعرف شروط الحصول على ترخيص سلاح ناري.. مساعد وزير الداخلية الأسبق يجيب

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

قال اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية لتراخيص السلاح الأسبق، إنه يشترط للمواطن لترخيص السلاح التقدم بطلب الترخيص لمأمور القسم التابع له محل الإقامة مشفوعا بالمستندات " شهادة باطنة، شهادة نظر، صحيفة الحالة الجنائية، بطاقة الرقم القومى، 4 صور شخصية، مؤهل دراسي، موقفه التجنيدى، تحديد نوع السلاح مسدس أو بندقية خرطوش أو بندقية رصاص فردية".

وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق أن المواطن يذكر " الاسباب التى تستدعى الترخيص من مخاطر يتعرض لها، ومبرراته سواء نشاط تجارى أو زراعى أو أشياء ذات قيمة، تحديد غرض الترخيص سواء للدفاع او الصيد او الحراسة او الرماية ويتم الكشف عن طالب الترخيص ".

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.