اعترافات عاطل يتاجر فى المخدرات بالشرقية: أوزعها على عملائى بدراجة نارية

كتب ــ سليم على

أدلى عاطل أمام النيابة العامة بالعاشر من رمضان، باعترافات تفصيلية تفيد قيامه بالاتجار في المواد المخدرة بمختلف أنواعها مثل الحشيش والهيدرو والأقراص المخدرة.

وأضاف المتهم خلال التحقيقات، أنه يقوم بتوزيع المخدرات على عملائه مستخدما دراجة نارية ويقوم بتوصيلها لأماكن تواجدهم لإبعاد الشبهة عنه، لافتا إلى أنه حقق أرباحا غير مشروعة من وراء بيعها، كما أنه يحمل سلاحا ناريا للدفاع عن تجارته .

ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو – عدد من الأقراص المخدرة – فرد محلى وطلقة لذات العيار).