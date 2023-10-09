استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

كتب ـ مدحت وهبة

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالي:

-الطماطم بـ 13جنيها

‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 19 جنيها

‏-البصل الأبيض بـ 26 جنيها

-‏‎البصل الأحمر بـ 26 جنيها

‏‎‏‎‏‎-الكوسة بـ17 جنيها

‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 17 جنيها

الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.

-الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ13.3 جنيه.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 13.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 18 جنيها .

‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 25 جنيها

‏‎‏‎‏-الليمون بـ 28.5 جنيه .

جوافه بـ 18جنيها

‏‎‏‏‎‏‎‏-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.

-الموز البلدى بـ15 جنيها.