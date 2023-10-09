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استشهاد 18 شخصا فى غارات إسرائيلية على رفح جنوبى قطاع غزة

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 02:29 ص
استشهاد 18 شخصا فى غارات إسرائيلية على رفح جنوبى قطاع غزة قصف غزه
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، الليلة، أسفرت عن 18 شهيدا حتى الآن.

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، استشهاد 413 مواطناً منهم 78 طفلا و 41 سيدة بالإضافة إلى تسجيل 2300 جريحاً منهم 213 طفلا و 140 سيدة، مشيرة إلى أن الوزارة تتابع عن كثب تنفيذ خطة الطوارئ وتؤكد أن كافة الإدارات والوحدات والمرافق الصحية الحكومية والأهلية تعمل في حالة اتزان لتأدية واجبها تجاه شعبها خلال العدوان الاسرائيلي الغاشم.
 
وأكدت الصحة الفلسطينية ان الطواقم الطبية اكتسبت خبرات كبيرة استطاعت من خلالها التعامل مع حجم ونوعية الاصابات جراء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، مشيرة إلى تسجيلها 8 مجازر على الاقل حتى اللحظة بحق العائلات، راح ضحيتها نحو 54 مواطناً
 

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