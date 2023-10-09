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ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الإثنين

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 10:16 ص
ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الإثنين البورصة المصرية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.
 
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 19377 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 23194 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 8121 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 3590 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 5349 نقطة

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