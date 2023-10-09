ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين فى غزة لـ 510 أشخاص وإصابة 2751 آخرين

كتب أحمد جمعة

أكد مكتب الإعلام الحكومي في غزة، الاثنين، ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي منذ يومين لأكثر من 510 شهداء وإصابة 2751 آخرين، ونزوح حوالي 80 ألف فلسطيني يتواجدون الآن في 71 مركز إيواء بمختلف محافظات غزة.

وصعّد الاحتلال الاسرائيلى من عدوانه ومجازره بحق المدنيين منذ إعلانه ما يسمى حالة الحرب، بقصف منازل المواطنين فوق رؤوسهم دونما تحذير أو انذار، وقد ارتكب مجازر استهدفت أكثر من 15 عائلةً يقصفهم وتدمير منازلهم، خلفت عشرات الشهداء والجرحى.

وتسبب العدوان الإسرائيلي حتى منتصف الليلة الماضية في دمار كلي في 72 برج ومبنى وعمارة سكنية بإجمالي 619 وحدة هدمت بشكل كلي فيما تضررت بشكل جزئي 5350 وحدة سكنية منها 171 وحدة باتت غير صالحة للسكن، كما جرى قصف عشرات المرافق والمنشآت العامة والخدماتية، ومساجد وفروع للبنوك.

ضمن جهود تعزيز الجبهة الداخلية قامت طواقم الدفاع المدني الفلسطينية بـ193 مهمة عمل والخدمات الطبية العسكرية 341 مهمة عمل وتلقى الرقم الوطني التابع للعمليات المركزية 2734 اتصال واستغاثة تم التعامل معها وفق الأصول، وحصر الإعلام الحكومى آثار عدوان الاحتلال في الساعات الماضية، حيث تعاملت شركة الكهرباء مع 8436 إشارة على مركز الاتصالات، وقامت 241 مهمة عمل منها 50 مهام إزالة خطر وتوصيل خطوط قطعت جراء القصف.

يفاقم الاحتلال الإسرائيلي من الواقع الإنساني الصعب بوقف إمدادات الكهرباء والمياه من الخطوط "الإسرائيلية"، ومنع محاولة تزويد محطة توليد الكهرباء بالوقود المصري عبر التهديد بقصفها.

وطالب مكتب الإعلام الحكومي في غزة بتدخلا إنسانيا عاجلا وسريعا من المجتمع الدولي لوقف إجرام الاحتلال وتوفير الاحتياجات والمتطلبات للتعامل معه.