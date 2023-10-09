ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة والضفة الغربية لـ704 شهداء و3900 مصاب

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ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلى الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، إلى 704 شهداء ونحو 3900 مصاب.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية - فى بيان لها اليوم - بارتفاع عدد الشهداء فى قطاع غزة إلى 687 شهيدا، بينهم 140 طفلا و105 سيدات، فيما بلغ عدد الجرحى نحو 3800.

وأشارت إلى أنه فى الضفة الغربية، بلغ عدد الشهداء 17 شهيدا، بينهم ثلاثة أطفال، وأكثر من 90 إصابة بجروح مختلفة.

وواصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلى، شن المزيد من غاراتها الجوية على منازل المواطنين فى قطاع غزة لليوم الثالث على التوالى، فقد شنت مئات الغارات، مساء اليوم، على مؤسسات ومبان ومقار مختلفة فى حى الرمال غرب مدينة غزة، وألحقت دمارا كبيرا بها، وسوتها بالأرض.

واستهدفت مئات الغارات المتتالية من الطيران الحربى مؤسسات ومقار ومبانٍ بينها مقر شركة الاتصالات الفلسطينية بحى الرمال غرب مدينة غزة، وسوتها بالأرض، كما ألحقت دمارا كبيرا بمنازل المواطنين المجاورة.

وكان قد استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، فى سلسلة غارات عنيفة شنها الطيران الحربى الإسرائيلى على حى الرمال غرب المدينة، عقب ارتكاب آلة الحرب الإسرائيلية مجزرتين فى مخيم جباليا ومخيم الشاطئ راح ضحيتهما عشرات الشهداء والجرحى ودمار كبير فى المنازل والممتلكات.

ومن جانب آخر، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلى، مساء اليوم، محيط مستشفى الشفاء الطبى غرب مدينة غزة، ما أدى إلى وقوع أضرار فى أبنية ومرافق المستشفى.

وأفادت مصادر فى القطاع بأن محيط المستشفى تعرض لقصف عنيف بعدة صورايخ، وأسفر عن وقوع خسائر مادية جسيمة فى عدة أبنية ومرافق، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. كما قصفت طائرات الاحتلال عدة مواقع شرق رفح جنوب قطاع غزة وغرب خان يونس.