إضراب مراقبى الطيران يؤثر على 23 مطارا فى البرازيل

فاطمة شوقى

أعلن مراقبو الحركة الجوية في شركة NAV Brasil الحكومية، والتى تنسق 38 % من عمليات الهبوط والإقلاع الوطنية، اليوم عن إضراب من شأنه أن يؤثر على عمليات 23 مطارًا كبيرًا فى البرازيل.

وحذرت سلطات القطاع من أن التوقف سيلحق الضرر بأداء المحطات الجوية المهمة مثل جوارولوس وفيراكوبوس في ولاية ساو باولو، وسانتوس دومونت فى ريو دى جانيرو، ويطالب الموظفون، ممثلين بالنقابة الوطنية لعمال حماية الطيران، بتعديل الراتب بنسبة 8.5 %، وهو ما يعادل التضخم منذ الاتفاق الأخير.

وعرضت مراقبو الحركة الجوية نسبة 4.83%، وهو العرض الذي تم رفضه، ويطالب الاتحاد أيضًا بتحسين الرعاية الصحية وعقد مسابقات لتوظيف الموظفين فى المجالات الإدارية والتشغيلية.

وخلال اجتماع افتراضى عقد مؤخرا، صوت 64.5% من 1.1 ألف عامل لصالح التقاعس عن العمل، وتزعم الفئة أن الشركة الحكومية حققت ربحًا قدره 324 مليون ريال (حوالي 63 مليون دولار) في عام 2022، لكنها رغم ذلك عرضت تعديلًا أقل بكثير من الطلب.

ويبدأ اليوم المراقبون لمدة ساعة يوميا الاضراب وفى الاسبوع الثانى، بدءا من السادس عشر سيتم الاضراب تمديد الاضراب الى ساعتين يوميا، وأكد متخصصو NAV Brasil أنهم سيبلغون شركات الطيران والنقابات الأخرى وإدارة مراقبة المجال الجوي مسبقًا بأيام وأوقات التوقف.

كما حددوا أنهم سيواصلون تقديم الخدمات العاجلة والطارئة، مثل نقل المرضى والأعضاء الحيوية والطوارئ الطبية.

بالإضافة إلى ذلك، لن تتأثر الرحلات الجوية ذات الطبيعة الإنسانية ورحلات البحث والإنقاذ والسلطات والأمن العام والدفاع المدني والعمليات الجمركية وحماية البيئة والعسكرية وحالات الطوارئ.