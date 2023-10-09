اليوم السابع
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الإثنين، 09 أكتوبر 2023 09:40 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إسرائيل تعثر على جثث 100 مستوطن فى غلاف غزة.. وتطالب بتخزين الماء والغذاء

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 09:02 م
إسرائيل تعثر على جثث 100 مستوطن فى غلاف غزة.. وتطالب بتخزين الماء والغذاء ضحايا إسرائيل
أ ش أ

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أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، العثور على جثث 100 إسرائيلي في بلدة باري بغلاف غزة، كما دعا جيش الاحتلال مواطنيه لتخزين مياه تكفيهم 72 ساعة ومواد غذائية معلبة.

فيما نقلت القناة 12 عن وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع عدد القتلى إلى 900 والجرحى إلى 2500.

على الجانب الآخر نفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة، اليوم الاثنين، فى مخيم جباليا شمال قطاع غزة، راح ضحيتها نحو 50 فلسطينيا.

وبحسب وسائل إعلان فلسطينية، فإن طائرات الاحتلال قصفت منطقة سوق الترنس بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، بعدد من القنابل الثقيلة، وأدى القصف العنيف إلى تدمير عدد كبير من المنازل وممتلكات المواطنين.


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