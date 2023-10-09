أسعار النفط تسجل 88.76 دولار لخام برنت و87.02 دولار للخام الأمريكى

كتبت -مروة الغول

سجلت أسعارالنفط اليوم الأثنين 88.76 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 87.02 دولار للبرميل، حيث ارتفعت الأسعار اليوم بنحو 4 دولار للبرميل في التعاملات الآسيوية المبكرة.

وسجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية خسائر أسبوعية، حيث تراجع خام القياس العالمي برنت بنحو 11%، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سجل الخام الأميركي بنحو 8%.

وأصدرت الحكومة الروسية قرارا يسمح بتصدير وقود الديزل عبر خطوط الأنابيب للمنتجين الذين يزودونهم بما لا يقل عن نصف الوقود الذى ينتجونه، كأحد الإجراءات الإضافية لتحقيق الاستقرار في سوق الوقود المحلي، حسبما جاء في بيان للمكتب الصحفي لمجلس الوزراء الروسي.

وجاء في البيان - الذي نقلته وكالة تاس الروسية - "أزالت الحكومة القيود المفروضة على تصدير وقود الديزل الذي يتم تسليمه إلى الموانئ البحرية عن طريق النقل عبر خطوط الأنابيب بشرط أن يقوم المنتج بتوريد ما لا يقل عن 50% من وقود الديزل المنتج إلى السوق المحلية".

وفرض مجلس الوزراء الروسي قيودا مؤقتة على صادرات البنزين ووقود الديزل في 21 سبتمبر الماضي لتحقيق الاستقرار في السوق المحلية.

وقال النائب الأول لوزير الطاقة بافيل سوروكين - في وقت سابق - إن الحظر غير محدد المدة وستعتمد مدته على تشبع السوق ونتائج هذا الإجراء.