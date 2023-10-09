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أسعار اللحوم بمنافذ وزارة التموين .. التفاصيل

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 02:00 ص
أسعار اللحوم بمنافذ وزارة التموين .. التفاصيل منافذ بيع لحوم - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية منتجات اللحوم المجمدة والطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، حيث يتم طرح اللحوم البلدي الطازجة بسعر 240 جنيها للكيلو، وطرح كيلو اللحوم الطازجة السودانية ومن جيبوتي بسعر 220 جنيها،  وطرح كيلو اللحوم المجمدة مكعبات "كباب حلة" بسعر 170 جنيها، كما يتم طرح أيضا كافة منتجات السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.
 
كما تصرف المجمعات الاستهلاكية السلع التموينية لأصحاب البطاقات بقيمة الدعم المخصص لكل فرد مقيد على بطاقات التموين بجانب أيضا  طرح كافة المنتجات الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة.
 
 كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، قد أكد توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة تكفي لفترات طويلة، ويتم طرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، وذلك فى إطار حرص الوزارة على توفير احتياجات المواطنين من كافة السلع الغذائية، لاسيما منتجات اللحوم المجمدة والطازجة مؤكدا وجود مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية تكفى لفترات طويلة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن استمرار وجود مخزون استراتيجي من جميع المنتجات الغذائية.

التموين

اسعار اللحوم

اسعار اللحوم بمنافذ التموين

اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية



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