أسعار الأعلاف تشهد استقرارًا فى الأسواق بعد تراجع الأسبوع الماضى

كتبت أسماء نصار

شهدت أسعار الأعلاف اليوم استقرارًا فى الأسواق عقب حالة التراجع التى حدثت خلال الأسبوع الماضي بنحو 200 جنيه للطن لمختلف الأنواع بسبب انخفاض أسعار خامات العلف بالبورصة العالمية وإفراجات وزارة الزراعة ، وتراجع سعر الذرة الصفراء فى الأسواق.

وأعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزى، مشيرا إلى أنه خلال الفترة من 8/9/2023 حتى 21/9/2023 تم الإفراج عن 260 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 133 مليون دولار.

وأضاف وزير الزراعة أن الإفراج شمل 175 ألف طن من الذرة بحوالي 63 مليون دولار وحوالي 85 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 64 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 6 مليون دولار ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من " 16 أكتوبر2022 حتى 21 سبتمبر 2023" 7.8 مليون طن بإجمالي مبلغ 3.7 مليار دولار .

وأكد القصير أن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وحيوانات المزرعة.

وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي وبدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء شخصياً للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.