اليوم السابع
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الأحد، 08 أكتوبر 2023 09:14 م
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وكيل أوقاف الإسكندرية يتفقد مركز إعداد المحفظين بسيدي جابر

الأحد، 08 أكتوبر 2023 08:42 م
وكيل أوقاف الإسكندرية يتفقد مركز إعداد المحفظين بسيدي جابر مركز إعداد المحفظين بسيدي جابر
الإسكندرية أسماء على بدر

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تفقد الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية الشيخ وسام كاسب مدير المتابعة بمديرية أوقاف الإسكندرية اليوم مركز إعداد المحفظين بمسجد سيدي جابر بحضور الدكتور منير حمدين مدرس اللغويات بكلية اللغة العربية بإيتاي البارود عميد المركز، وبحضور الدكتور محمود نصر رئيس قسم شئون القرآن بالمديرية بمناسبة بدء الدراسة بالمركز وسط حضور كثيف من الدارسين.
 
وأعرب الدارسون عن سعادتهم بقبولهم بالدراسة في مركز إعداد محفظي القرآن الكريم حيث يتلقون فيه دروسهم على أيدي أساتذة متخصصين مؤكدين أن الدراسة بالمركز من أهم الخطوات التى يجب اتخاذها لمن يريد أن يقوم بهذا العمل حيث تعد مراكز وزارة الأوقاف من أهم مصادر التثقيف والتنوير وإشعاع تعاليم دين الإسلام بوسطيته واعتداله لما يتسم به الأساتذة من روح الإخلاص في العمل التى تعبر عن علاقة الحب والاحترام التى تجمع بين الطالب والأستاذ وبين العلم والتعلم.
 
 ووجه الجميع خالص الشكر لوزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ولمديرية أوقاف الإسكندرية بما تقوم به من جهد يدل على الحرص والعناية المعهودة على وزارة الأوقاف. 
 
 
 

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