وفد البنك الدولي يشيد بالخدمة الطبية المقدمة للمستفيدين من التأمين الصحي الشامل

كتب وليد عبد السلام

استقبلت هيئة الرعاية الصحية وفدا رفيع المستوى للبنك الدولي، وذلك بعدد من منشآتها بمحافظة الإسماعيلية، مشيرة إلى أن الزيارة تأتى في إطار الإطلاع على آخر مستجدات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، ودعم التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بتنمية وتعزيز نظام التأمين الصحي الشامل.

وقالت هيئة الرعاية الصحية، أن الزيارة استهلت بجولة داخل الأقسام المختلفة لمستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة والمتخصصة بأبو خليفة، ثم مركز طب أسرة السلام، حيث تم الإطلاع على العديد من الأقسام والتعرف على الخدمات المقدمة بالعيادات الخارجية، وأقسام الطوارئ، والأشعة، والنفايات والمفرمة، وقسم الحسابات والمطالبات، وعيادات طب الأسرة

وفي غضون الزيارة، تم عقد اجتماعات مع ممثلي إدارات رضاء المنتفعين، ومكافحة العدوى، والنظم والمعلومات، والشؤون المالية، والتعرف على آليات عملهم، كما تم تفقد النظام الإلكتروني وآليات المستخدمة لإدارة وتحصيل المطالبات، وهو ما يضمن تقديم الخدمات الصحية بأعلى جودة وحوكمة، وتبادل المعلومات بدقة بين مقدمي الخدمات الصحية وممولي الخدمة في هيئة التأمين الصحي الشامل.

واستمرت الزيارة بالإطلاع على جهود الميكنة والتحول الرقمي للخدمات العلاجية والإدارية، والتي تهدف إلى تحسين بيئة العمل لمقدمي الخدمة الصحية وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات بشكل أفضل، كما تم التأكيد على التزام هيئة الرعاية الصحية بتطبيق معايير الجودة وتحقيق رضاء المستفيدين.

وأشاد الوفد بمستوى تقديم الخدمات الطبية للمنتفعين، بدءًا من وحدات ومراكز طب الأسرة لتقديم الرعاية الصحية الأولية، وصولًا إلى الخدمات الصحية الثانوية والثالثية في المستشفيات من خلال نظام الإحالة، مثمنًا التحول الرقمي للخدمات، الذي يضمن بدوره تسهيل حصول المواطنين عليها.

شط

وضم وفد البنك الدولي عددًا من الخبراء والاستشاريين في مجالات التأمين الصحي الشامل والجوانب الاجتماعية وبناء القدرات والبيئة الصحية، رافقهم خلال الجولة الدكتور مازن علاء الدين، مسؤول ملف التعاون الدولي بهيئة الرعاية الصحية، وكان في استقبالهم الدكتور محمد سامي حامد مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، ود. علي رفعت نائب مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية.