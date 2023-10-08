اليوم السابع
Ads
الأحد، 08 أكتوبر 2023 06:17 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

سامح شكري يعود إلى أرض الوطن ..

وزير الخارجية يواصل اتصالاته لخفض التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين

الأحد، 08 أكتوبر 2023 05:09 م
وزير الخارجية يواصل اتصالاته لخفض التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين وزير الخارجية سامح شكرى
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عاد سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، إلى أرض الوطن من العاصمة السعودية الرياض، عقب مشاركته فى الجلسة الافتتاحية لأسبوع المناخ فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك لمتابعة الاتصالات الجارية لتهدئة الأوضاع وخفض التصعيد بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأكد وزير الخارجية فى كلمته اعلى أهمية وضع صندوق الخسائر والأضرار المُنشأ حديثاً موضع التنفيذ، وذلك حفاظاً على الثقة في العملية التفاوضية الخاصة بقضايا المناخ، وأهمية تركيز المفاوضات على آلية الدعم اللازمة لجهود التحول العادل.

كما شدد الوزير شكري على ضرورة تحويل التعهدات إلى إجراءات عملية لتحقيق الأهداف المطلوبة، حيث أن الاكتفاء بمجرد التأكيد على تلك الأهداف كل عام لن يساعد إلا في تقويض الجهود المناخية.

 

 

 


وزير الخارجيه سامح شكري

مؤتمر المناخ في الرياض

اخبار مصر

اخبار السعوديه

التهدئه في غزه

تهدئه بين الفلسطينيين والإسرائيليين

طوفان الأقصى

عملية طوفان الأقصى

السيوف الحديدية

عملية السيوف الحديدية

غزة

حرب غزة

حرب غزة 2023

صواريخ غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

حرب غزة الأخيرة

هجوم غزة على إسرائيل

جيش الاحتلال

أخبار غزة الآن عاجل

قصف غزة

قصف غزة الآن

غزة الآن بث مباشر

عدد شهداء فلسطين

عدد شهداء فلسطين اليوم

غزة الآن

خسائر إسرائيل

عدد القتلى الإسرائلييين

حرب فلسطين اليوم

حرب فلسطين واسرائيل اليوم

حرب غزة 2023 ويكيبيديا

أخبار فلسطين عاجل

أخبار فلسطين اليوم مباشر

اخبار فلسطين

ضرب فلسطين لإسرائيل

قصف إسرائيل لفلسطين

قطاع غزة

عدد المختطفين الإسرائيليين

عدد المخطوفين من إسرائيل

إسرائيل

حماس

فلسطين

أحداث غزة

حركة حماس

قوات الاحتلال

الاحتلال الاسرئيلي

ضرب غزة

اسرائيل

صواريخ حماس

اليوم السابع بلس

قتلى إسرائيل من صواريخ غزة

الوضع الأمني في غزة الآن

آخر أخبار غزة مع إسرائيل

قذائف صاروخية من غزة على إسرائيل

عدد الشهداء الفلسطينيين

جرائم إسرائيل ضد فلسطين

جرائم إسرائيل في غزة

وساطة مصر بين غزة وإسرائيل

وساطة مصرية

عدد سكان غزة

معلومات عن مدينة غزة

خسائر إسرائيل في الحرب الأخيرة على غزة

حرب فلسطين 2023



الموضوعات المتعلقة

جهود مصر فى احتواء الوضع بفلسطين.. الرئيس السيسى يتلقى اتصالا من ماكرون لوقف التصعيد.. وزير الخارجية يقود جهودا دبلوماسية مكثفة ويدعو نظيره الأمريكى لتحقيق التسوية الشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين

السبت، 07 أكتوبر 2023 11:46 م

شكرى يواصل بحث جهود التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين مع نظيره الإسبانى

السبت، 07 أكتوبر 2023 07:32 م

شكرى يناقش مع لافروف دور مجلس الأمن فى وقف التصعيد بين فلسطين وإسرائيل

السبت، 07 أكتوبر 2023 07:07 م

شكرى يجري مشاورات مع وزيرى خارجية تركيا وألمانيا حول الوضع في غزة

السبت، 07 أكتوبر 2023 06:26 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة