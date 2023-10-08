وزير الخارجية يواصل اتصالاته لخفض التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين

كتب أحمد جمعة

عاد سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، إلى أرض الوطن من العاصمة السعودية الرياض، عقب مشاركته فى الجلسة الافتتاحية لأسبوع المناخ فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك لمتابعة الاتصالات الجارية لتهدئة الأوضاع وخفض التصعيد بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأكد وزير الخارجية فى كلمته اعلى أهمية وضع صندوق الخسائر والأضرار المُنشأ حديثاً موضع التنفيذ، وذلك حفاظاً على الثقة في العملية التفاوضية الخاصة بقضايا المناخ، وأهمية تركيز المفاوضات على آلية الدعم اللازمة لجهود التحول العادل.

كما شدد الوزير شكري على ضرورة تحويل التعهدات إلى إجراءات عملية لتحقيق الأهداف المطلوبة، حيث أن الاكتفاء بمجرد التأكيد على تلك الأهداف كل عام لن يساعد إلا في تقويض الجهود المناخية.