اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير الخارجية الأمريكى: نعمل بجهد لتأكيد تقارير عن وجود أمريكيين بين القتلى فى إسرائيل

الأحد، 08 أكتوبر 2023 06:11 م
وزير الخارجية الأمريكى: نعمل بجهد لتأكيد تقارير عن وجود أمريكيين بين القتلى فى إسرائيل بلينكن
أ ش أ

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قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، اليوم /الأحد/، إن المسؤولين الأمريكيين تلقوا تقارير تفيد بمقتل العديد من الأمريكيين فى إسرائيل نتيجة لهجمات حماس.

وفى مقابلة متلفزة نقلت عنها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أكد بلينكن إن الولايات المتحدة تعمل على التحقق من تلك التقارير، عندما سئل عما إذا كان الأمريكيون قتلوا أو اختطفوا فى إسرائيل، قائلا: "نعم، لدينا تقارير تفيد بمقتل العديد من الأمريكيين".

وأضاف "نحن نبذل جهدا إضافيًا للتحقق من ذلك"، مشيرا إلى أنه "فى الوقت نفسه، هناك تقارير عن أمريكيين مفقودين، ونحن نعمل مرة أخرى على التحقق من تلك التقارير".

وتأتى تعليقات بلينكن بعد أن شنت حركة حماس أكبر هجوم على إسرائيل منذ عقود يوم السبت، ما أسفر عن مقتل ما يقدر بنحو 600 إسرائيلي، وفقا للتقارير الإعلامية.


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