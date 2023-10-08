اليوم السابع
Ads
الإثنين، 09 أكتوبر 2023 12:19 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزارة التضامن: تسليم 1.7 مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوى الإعاقة

الأحد، 08 أكتوبر 2023 11:20 م
وزارة التضامن: تسليم 1.7 مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوى الإعاقة خليل محمد
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال خليل محمد مدير الإدارة العامة لتأهيل ذوى الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعى، تم إصدار مليون و500 ألف بطاقة لذوى الإعاقة، وهناك 66 ألف كارت يتم تجهيزها فى الطباعة، وكذلك هناك 44 ألفا تم طباعتها وسيتم توزيعها فى الفترة المقبلة، بمجموع مليون و700 ألف بطاقة بحوزة ذوى الهمم. 

وأوضح خلال حواره مع الإعلامى عمرو خليل عبر برنامجه من مصر المذاع على قناة سى بى سى، أن بطاقة الخدمات المتكاملة يتم منحها لذوى الإعاقة ومنها بدنى أو حسى أو سمعى أو أمراض الدم والقزامة، لافتا إلى أنه لدينا مكاتب التأهيل على مستوى الجمهورية ويبلغ عددها 231 مكتبا لتسلم الأوراق المطلوبة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

وتابع: "هناك اهتمام كبير بذوى الإعاقة وفى دستور مصر فى عام 2014 نظم حقوقهم ويعتبر دستور فريد من نوعه، والرئيس السيسى أعلن عام لذوى الإعاقة وصدر قانون واللائحة التنفيذية المنظمة للقانون واستقى كل الحقوق المفروضة دوليا".


خليل محمد

تأهيل ذوى الإعاقة

التضامن

بطاقة الخدمات المتكاملة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة