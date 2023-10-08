وزارة التضامن: تسليم 1.7 مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوى الإعاقة

كتب محمد شرقاوى

قال خليل محمد مدير الإدارة العامة لتأهيل ذوى الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعى، تم إصدار مليون و500 ألف بطاقة لذوى الإعاقة، وهناك 66 ألف كارت يتم تجهيزها فى الطباعة، وكذلك هناك 44 ألفا تم طباعتها وسيتم توزيعها فى الفترة المقبلة، بمجموع مليون و700 ألف بطاقة بحوزة ذوى الهمم.

وأوضح خلال حواره مع الإعلامى عمرو خليل عبر برنامجه من مصر المذاع على قناة سى بى سى، أن بطاقة الخدمات المتكاملة يتم منحها لذوى الإعاقة ومنها بدنى أو حسى أو سمعى أو أمراض الدم والقزامة، لافتا إلى أنه لدينا مكاتب التأهيل على مستوى الجمهورية ويبلغ عددها 231 مكتبا لتسلم الأوراق المطلوبة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

وتابع: "هناك اهتمام كبير بذوى الإعاقة وفى دستور مصر فى عام 2014 نظم حقوقهم ويعتبر دستور فريد من نوعه، والرئيس السيسى أعلن عام لذوى الإعاقة وصدر قانون واللائحة التنفيذية المنظمة للقانون واستقى كل الحقوق المفروضة دوليا".