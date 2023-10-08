هبوط بورصة تل أبيب بنسبة تقارب الـ 7% بعد عملية "طوفان الأقصى"

وكالات

هبط مؤشرا بورصة تل أبيب الرئيسية (تي.إيه 125) و(تي.إيه 35) بما يصل إلى سبعة بالمئة، وانخفضت أسعار السندات الحكومية بنسبة تصل إلى ثلاثة بالمئة فى رد فعل أولى للسوق على الهجوم الأكثر دموية على إسرائيل منذ عقود، بحسب سكاى نيوز.

ورغم أن سوق الصرف الأجنبى مغلقة الأحد، كان الشيقل عند أضعف مستوياته هذا العام بالفعل بسبب خطة الحكومة المثيرة للجدل بخصوص التعديلات القضائية.

وقال جوناثان كاتس، كبير الاقتصاديين فى شركة ليدر كابيتال ماركتس، لرويترز، "من المتوقع أن تكون هذه الجولة من العنف أطول وأكثر حدة من الجولات السابقة، ومن الواضح أن لها تأثيرا سلبيا أكبر على الاقتصاد والميزانية العامة.

"من المرجح أن يضعف الشيقل بشكل حاد غدا ونرى احتمالا كبيرا أن يبيع بنك إسرائيل العملات الأجنبية فى مرحلة ما".

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 370 شهيدا بينهم 20 طفلا ونحو 2200 جريح.

وأكدت القناة الـ13 الإسرائيلية، الأحد، ارتقاع عدد قتلى المستوطنين بنيران الفصائل الفلسطينية في غزة إلى 600 قتيل وإصابة أكثر من 2000 آخرين.

فيما كشفت القناة السابعة الإسرائيلية، عن مقتل قائد لواء ناحل يوناتان شتاينبرج، وذلك خلال مواجهات مع الفصائل الفلسطينية بالقرب من معبر كرم أبو سالم.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، إن اليوم هو يوم أسود معربا عن استعداده للثأر لهذا اليوم، مضيفا فى حديث له: "سنضرب مواقع الفصائل الفلسطينية حتى النهاية"، بحسب سكاى نيوز.

ودعا نتنياهو مواطنو غزو الخروج من القطاع لأن الجيش الإسرائيلى سيضرب بكل قوة، وحذر نتنياهو حركة حماس من المساس بالرهائن الإسرائيليين المحتجزين لديها، ووجه لهم رسالة " أقول لحماس أنتم مسؤولون عن صحة وسلامة الرهائن".

وأكد نتنياهو "نحن نواجه هذه المعركة معا هذه الحرب ستستغرق وقتا وأيام صعبة تنتظرنا لكننا سننتصر"، كما وجه نتنياهو الشكرللرئيس الأمريكى جو بايدن على تصريحاته القوية والواضحة.