اليوم السابع
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نقل جثمانى زوجة وشقيقها لمشرحة كفر الشيخ عقب مقتلهما على يد الزوج

الأحد، 08 أكتوبر 2023 10:11 ص
نقل جثمانى زوجة وشقيقها لمشرحة كفر الشيخ عقب مقتلهما على يد الزوج إسعاف - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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قررت جهات التحقيق بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، عدة قرارات أبرزها، نقل جثتين لزوجة وشقيقها، إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام؛ لتوقيع وبيان الصفة التشريحية حول الوفاة، وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لتوقيع الصفة التشريحية لتحديد سبب وكيفية الوفاة، ومدى مطابقتها مع أقوال المتهم وما جاء في محضر جمع الاستدلالات المحرر بقسم شرطة دسوق؛ حيث جرى نقل الجثة عن طريق سيارات الإسعاف من مشرحة مستشفى دسوق العام.
 
كما قررت جهات التحقيق حبس المتهم "أ. م. أ" 45 عاما، زوج الضحية، لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها على أن يعرض رفقة التحريات، وجاء آخر قرارات جهات التحقيق التصريح بدفن جثمان كل من" ك. ا. ك"، 56 عاما، وشقيقته "كريمة" 40 عاما، بمعرفة أهليتهم عقب الانتهاء من التشريح.
 
وكان حي دحروج بمدينة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، قد شهد مساء أمس السبت مشاجرة بين شخص 45 عاما، وزوجته لتستعين بشقيقها من أجل حل الخلافات بينهما، إلا أن الأمر تطور وانتهى بقيام الزوج بطعن زوجته طعنة نافذة بالبطن، وكذلك الذراع، كما طعن شقيقها في البطن ليجري نقلهما عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى دسوق العام في حالة خطرة ويتوفى الاثنان داخل المستشفى متأثرين بإصابتهما.
 
وبسؤال أهلية المتوفين اتهموا الزوج " أ. م. أ " 45 عاما، زوج الضحية الثانية، بأنه تعدى على زوجته وفي أثناء طلبها النجدة من شقيقها تعدى عليه هو الآخر محدثًا الإصابات التي أدت إلى وفاتهما.

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