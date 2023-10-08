نائب محافظ الوادى الجديد تتابع بروفات "ابدأ حلمك" للممثل المسرحى الشامل

الوادي الجديد- ماهر البهنساوي

شهدت حنان مجدى نائب محافظ الوادى الجديد، البروفات النهائية للعروض المسرحية الجارى إعدادها ضمن مشروع "ابدأ حلمك " لإعداد الممثل المسرحى الشامل، والذى تنفذه وزارة الثقافة على مسرح سينما هيبس بالخارجة، بحضور ابتسام عبد المريد مدير عام الثقافة بالمحافظة.

وأوضحت مجدى، أن المشروع يستهدف اكتشاف الموهوبين فنيًا من الأطفال والنشء واعتماد أول فرقة مسرح نوعية من أبناء المحافظة؛ لإثراء الحركة الثقافية وتوعية الشباب بقضايا مجتمعهم من خلال العروض الفنية والمسرحية، مشيرة إلى أنه جرى اختيار وتدريب 80 طفلا وشابا من مراكز المحافظة المختلفة من المشاركين بالمشروع؛ لصقل قدراتهم ومواهبهم المسرحية.