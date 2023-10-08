نائب محافظ الأقصر يكشف تفاصيل طرح 5000 وحدة للإسكان الاجتماعى بالمدن

الأقصر – أحمد مرعى

كشف محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، عن تفاصيل دعم الشباب بمشروعات الإسكان الاجتماعى حول المدن المختلفة، حيث تم على مدار الفترة الماضية العمل على دعم الجميع بالإعلان عن طرح 5000 وحدة سكنية من الإسكان الإجتماعى على مستوى المحافظة.

ويضيف محمد عبد القادر خيرى لـ"اليوم السابع"، إنه تقدم محافظة الأقصر دعم كبير للشباب والأسر فى مشروعات الإسكان الاجتماعى على مستوى المحافظة، والتى تشمل ما يلي:- (10 عمارة بالضبعية + 12 عمارة بوصلة الصحراوى -بالقرنة، 17 عمارة + 8 عمارة بأبوقليعى + 18 عمارة بالرياينة - بأرمنت، 21 عمارة بالدير+ 10 عمارة + 11 عمارة بتوماس وعافية – باسنا، 20 عمارة – بالطود، 77 عمارة بمدينة الشمس..المدامود بالزينية ) وتم بدء إجراءات التسكين لمن قبلت أوراقهم وتطابقت عليهم الشروط.

ويتم التقدم وفقاً للشروط التالية:- (الوحدات المتاحة نظام ثلاث غرف وصالة كاملة التشطيب على مساحة 90 متر 2 شاملة نصيب الوحدة فى الخدمات، ومواقع الوحدات المتاحة بالمحافظة كما يلي: (المدامود (مدينة الشمس) بجوار مدخل مدينة طيبة - الطود بجوار مبنى النزل الدولى للشباب - وصلة الصحراوى بالقرنة - حاجر الضبعية بمركز القرنة - أبو قليعى بأرمنت - حاجر الرياينة بأرمنت - توماس بإسنا - الشغب بإسنا - الدير بإسنا).

ويمكن حجز الوحدات للأفراد أو الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية المسجلة والمصانع كسكن للعاملين بها، والهيئة العامة للتعاونيات البناء والإسكان والجمعيات التعاونية المسجلة لديها، ويكون المتقدم شخصاً طبيعياً يحمل الجنسية المصرية، ويمكن تقديم الطلبات لأبناء المحافظة والمقيمين بها وكذا المحافظات المجاورة، والأولوية فى الحجز لأبناء المحافظة الموجود بها الوحدة السكنية أو بها مقر عمله، وألا يكون قد سبق للمتقدم الحصول على وحدة سكنية مماثلة أو تخصيص أرض أو الاستفادة بقرض تعاونى أو دعم من مشروع الإسكان.