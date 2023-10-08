مياه مطروح: انتهاء أعمال احتواء آثار السيول بعد 72 ساعة من العمل المتواصل

مطروح – حسن مشالي

أعلن الدكتور مهندس إبراهيم خالد، رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، أنه تم اليوم الأحد، الانتهاء تماما من أعمال إدارة الأزمات والطوارئ بالشركة، لاحتواء أزمة وتداعيات آثار السيول، التي شهدتها مدينة مرسى مطروح، مساء يوم الأربعاء الماضى، نتيجة الأمطار الغزيرة التي تسببت في تراكم كميات كبيرة من مياه الامطار، تحولت إلى سيول فى بعض المناطق بالمدينة، وتسببت فى أضرار بالطرق وبعض المناطق السكنية .

وأوضح رئيس الشركة، أن إدارة الأزمات والطوارىء، بدأت أعمالها فى احتواء آثار السيول فور استقبال البلاغات الاولية للمواطنين ،مساء يوم الاربعاء، واستمرت الأعمال على مدار 48 ساعة متواصلة، وتم تدارك كافة المشكلات بالمناطق المتضررة بالتنسيق مع الجهات المختصة الاخرى بالمحافظة .

وأكد رئيس شركة مياه مطروح، أنه تم الدفع بعدد 25 معدة و2 بدالة سعة 8 بوصة فائقة السرعة، و2 بدالة سعة 6 بوصة فائقة السرعة و 12 بدالة ذات سعات مختلفة، وحفار ولودر وسيارات شفط سعة 10 طن، بالإضافة الى عناصر فريق الأزمات والطوارئ المدربين بقوة 180 فرد، بالتدخل سريعا والتعامل مع تجمعات المياه والسيول فى مناطق البلاغات والمناطق المتضررة.

وتم نزح الأمطار المتجمعة، بمناطق الكيلو 4 ومقابر الكيلو 4 ونهاية شارع المدرسة التجارية بالقرب من وادى تويويع، وصولاً إلى شارع إذاعة مطروح، وحى الزهور وطريق مطروح - اسكندرية الدولى، لتسهيل حركة السير.

كما تم شفط المياه المتراكمة بمنطقة اللوكس وسوق ليبيا، والدفع بفريق مجهز لازالة المياه المتجمعة بمطار مطروح المدني، ومستشفى النجيلة ومدخل مدينة النجيلة، وتم سحب وشفط المياه بمنطقة القصر والخروبة ووادي الرمل، والتعامل مع مجرى السيول بطريق السلوم الدولى باتجاه قرية القصر وتم إنشاء بعض السدود الترابية بطريق السلوم لتغيير مسار السيول ومنع وصولها الى مناطق سوق ليبيا واللوكس وتحويلها لتصب فى البحر.

كما تم التعامل ايضا مع بلاغات المواطنين فيما يخص منازل الاهالى وانسداد الصرف الصحى بسبب كميات المياه الكبيرة التي نزلت على شبكات المدينة.

وأوضح الدكتور إبراهيم خالد، أنه بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وحرصًا على احتواء الأزمة فى أسرع وقت ممكن، تم وصول الدعم اللوجيستى، يوم الخميس الماضي، من الشركات التابعه، حيث تم الدفع بعدد 34 معدة قادمة من 4 شركات تابعة لمياه الشرب والصرف الصحى من محافظات الإسكندرية والجيزة والمنوفية والبحيرة، وتم الدفع بمعدة بدالة و 11 سيارة شفط سعة 10 طن من شركة الاسكندرية، وا 2 بدالة و 6 سيارات شفط عملاقة سعة 10 طن من شركة الجيرة و 2 سيارة شفط سعة 4 طن من شركة المنوفية و 2 سيارة شفط سعة 4 و8 طن .

وتوجه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، بالشكر لجميع الشركات مياه الشرب والصرف الصحى الداعمة، على مجهوداتهم، كما أشاد بمجهودات فريق عمل إدارة الأزمات والطوارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحى مطروح، على ما بذلوه من جهد وسرعة فى الأداء والعمل المتواصل بدون راحة، وصولا إلى استقرار الأوضاع وعودة الحياة لطبيعتها فى مرسى مطروح.