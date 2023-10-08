معهد القطن يستقبل وفدا أفريقيا بمحطة البحوث الزراعية بسخا بمحافظة كفر الشيخ

كتب: أسماء نصار

استقبل معهد بحوث القطن بمحطة بحوث سخا 20 مبعوثًا من 12 دولة أفريقية في إطار الزيارت العلمية الميدانية الخاصة ببرنامج إنتاج وتربية القطن والذي ينظمه المعهد بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية.

يأتي هذا التعاون تنفيذًا لتعمليات القيادة السياسية وتوجهات الدولة المصرية للعمل من أجل التعاون مع الأشقاء الأفارقة لنقل الخبرات والتدريب لرفع الكفاءات، وذلك بغرض تحقيق النفع لكافة المتدربين للوفاء بأهداف التنمية المستدامة فى القارة الأفريقية.

وصرح الدكتور عبد الناصر رضوان مدير معهد بحوث القطن بأن المعهد قد قام خلال الاسبوع الماضي باستقبال السادة المبعوثين في المعهد وقام السادة الأساتذة من المعهد وبعض الخبراء من مركز البحوث الزراعية بإلقاء محاضرات عن القطن في مصر وافريقيا عن القطن العضوي وبرامج التربية والأمراض والآفات التى تصيب القطن وبرامج المحافظة علي الاقطان من التدهور وكيمياء الالياف والنسيج في القطن، وقد ابدي السادة المبعوثين الاستفادة الكبيرة منها واستعدادهم لنقل هذه الافكار والخبرات لبلادهم.

وأضاف بأنه تم الاطلاع على مراحل غربلة وتنقية وتعبئة التقاوي الجيدة، والتي بدورها توزع علي المزراعين في إطار جهود وزارة الزراعة لتوفير تقاوي ذات جودة عالية ومنتقاه في أغلب المحاصيل، ضمن الخطة الاستراتيجية للنهوض بالزراعة، وأوضح رضوان بأنه بعد ذلك تمت زيارة حقول انتاج القطن بالمزرعة البحثية للمعهد بسخا للأطلاع علي برامج التربية والمعاملات وتم شرح عملي للمحاضرات النظرية التي تمت خلال الاسبوع السابق، ثم توجه الوفد بعد ذلك الي محلج تقاوي الاساس بمحطة سخا لمشاهدة كيف يتم عمل الحليج والعمليات المصاحبة، ويعتبر هذا أقدم محلج تقاوي أساس في مصر، ثم توجه الوفد بعد ذلك الي كنسية السيدة العذراء بسخا لزيارة أثار مسار العائلة المقدسة.

كان في استقبال السادة المبعوثين في هذا الزيارة الدكتور/ وليد بسيوني يحيي (وكيل المعهد لشؤون الإنتاج) والدكتور/ ياسر محمد المنسى (وكيل المعهد لشؤون الإرشاد والتدريب) والاساتذة رؤوساء الاقسام البحثية بالمحطة ومدير محلج تقاوى الاساس ومدير محطة البحوث الزراعية ومدير محطة غربلة التقاوى والمهندسين العاملين بهما، وكاهن الكنسية والقائمين علي الخدمة بها و كان برفقة الوفد الدكتور/ أحمد عبد المغني (رئيس بحوث تربية القطن بالمعهد ومنسق الدورة والمشرف عليها) والدكتور/ مصطفي عطية عمارة (رئيس بحوث المعاملات الزراعية بالمعهد