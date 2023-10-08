اليوم السابع
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معلومات تهمك.. خطوات عمل توكيل رسمي في القضايا

الأحد، 08 أكتوبر 2023 06:30 ص
معلومات تهمك.. خطوات عمل توكيل رسمي في القضايا الشهر العقاري
كتب سليم على

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دائما ما يؤرق المواطنين البحث عن طرق سهلة وبسيطة لإنهاء احتياجاتهم فيما يتعلق بالإجراءات الورقية المتعلقة بالتعامل مع الشهر العقارى.. نقدم لك في ذلك التقرير خطوات تحرير توكيل رسمي في القضايا.

 

في البداية يتم عمل التوكيل من خلال الشهر العقاري، وليس له مدة صلاحية إلا في حالة قرار صحاب التوكيل بإنهائه أو في حالة وفاة الوكيل(الشخص)،  أو الموكل (المحامي)، كما يستلزم عمل توكيل قضايا للمحامي الذهاب إلى الشهر العقاري.

 

وتصل تكلفة عمل توكيل عام في قضايا للفرد الواحد تصل إلى 31 جنيهًا، أما في حالة اختلاف المهن يسدد الشخص رسوم تصل إلى 46 جنيهًا.

 

المستندات المطلوبة:-

 

1-  أصل بطاقة الرقم القومى سارية للموكل

2- يجب ان يكون الوكيل محامى

3- اسم الوكيل ووظيفته وعنوانه وجنسيته


معلومات تهمك

طريق عمل توكيل

توكيل قضايا



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