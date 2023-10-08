معاينة مول تجارى اشتعل به حريق فى الشيخ زايد

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة لمول تجاري اشتعل بأحد طوابقه حريقا، بمدينة الشيخ زايد، لكشف ملابسات اشتعال النيران، وأشارت التحريات الأولية إلى أن ماس كهربائي أدى لاشتعال الحريق.

واستمع رجال المباحث لأقوال عددا من العاملين بالمول التجاري، لبيان سبب اندلاع الحريق، وحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة، وبيان سبب الحريق.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل منزل فى مدينة الشيخ زايد.

تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان الحريق، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمنى بمحيطه، وتمكنوا من محاصرة النيران وإخمادها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.