مصرع عامل رخام دهسًا أسفل سيارة نقل داخل مصنع بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

لقى عامل مصرعه نتيجة سقوطه أسفل سيارة نقل مقطورة محملة بالرخام، على طريق نبروه درين في محافظة الدقهلية ، وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، ىخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة نبروه من المستشفى المركزي، بوصول مواطن يدعى محمد محمد توكل، ويبلغ من العمر 40 عاما عامل بمصنع رخام، ومقيم بقرية تيرة دائرة المركز، جثة هامدة، إدعاء حادث دهس.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين أنه في أثناء رجوع سيارة نقل ثقيل محملة بالرخام تحمل لوحات معدنية رقم 7395 د ه ب وملحق بها مقطورة رقم 2149 د ع ج، اصطدمت بالمجني عليه ما تسبب في دهسه ومصرعه في الحال.

تم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.