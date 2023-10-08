مشروع شمال الحرفيين يستعد لاستقبال أنشطة غير مناسبة للقاهرة التاريخية

كتب سيد الخلفاوى

تنفذ محافظة القاهرة بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية، مشروع شمال الحرفيين، بحي منشأة ناصر، ويشمل المشروع عمارات سكنية وورشًا حرفية وأسواقًا للجملة، ومبان خدمية للورش.

ويتضمن المشروع كافة الخدمات كمسجد، وقاعة مناسبات ، وكنيسة، ومدرسة مَهنية، ونادى اجتماعى، ومواقف للسيارات، ومنطقة للخدمات والمبانى الحكومية كمبنى لتنمية المجتمع، ووحدة صحية، وحدة إسعاف ، ووحدة إطفاء، ونقطة شرطة، وسجل مدنى.

ومن المقرر نقل الأنشطة التي لا تتناسب مع طبيعة منطقة القاهرة التاريخية، إلى المشروع الذى تقيمه الدولة لإنشاء عدد من الورش بمنطقة شمال الحرفيين بمنشأة ناصر .

والمشروعات التى يتم تنفيذها بحى منشأة ناصر تأتى بناء على توجيهات القيادة السياسية للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة لإنشاء تلك المشروعات فى إطار جهود الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتحويلها إلى مناطق خدمية تؤدى خدمات متكاملة للمواطنين فى إطار حياة كريمة وذلك بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة .