اليوم السابع
Ads
الأحد، 08 أكتوبر 2023 06:15 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

مرشحان حتى الآن.. غلق باب تلقى أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية باليوم الرابع

الأحد، 08 أكتوبر 2023 05:07 م
مرشحان حتى الآن.. غلق باب تلقى أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية باليوم الرابع الهئية الوطنية للانتخابات
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أغلقت لجنة تلقى أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، برئاسة المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات منذ قليل فى تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الأحد، اليوم الرابع من مدة تلقى أوراق الترشح فى السباق الرئاسى.
 
وارتفع عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية فى اليوم الرابع للمرشحين اثنين وهما المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والمرشح فريد زهران الذى تقدم بأوراق ترشحيه اليوم.
 
ومن المقرر استمرار تقديم اوراق الترشح يوميا حتى فى الإجازات والعطلات الرسمية من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، على أن ينتهى يوم 14 اكتوبر الجارى.
 
وجهزت الهيئة الوطنية للانتخابات قاعة كبرى بالطابق الأرضي لاستقبال المرشحين أو وكلائهم القانونيين، لتقديم طلب الترشح.
 
وتتمثل خطوات تقديم طلب الترشح في الانتخابات الرئاسية داخل مقر الهيئة الوطنية للانتخابات في أن يقوم المرشح أو وكيله بسحب نموذج الترشح ثم تسليم تذكيات أعضاء مجلس النواب البالغة 20 تذكية أو 25 توكيل من تأييدات المواطنين التي تم تجميعها في مكاتب التوثيق التابعة للشهر العقاري.
 
وتقوم اللجنة بفحص المستندات المطلوبة من المرشح وهى:صورة بطاقة الرقم القومي وشهادة ميلاد طالب الترشح وصورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح وشهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقا للقانون وإقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع التقرير الطبي الخاص بالمرشح والتوقيع على إقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى والتوقيع على إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره وبيان المحل المختار الذى يُخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة وإيصال يفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين يُرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخاب، مخصومًا منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال.
 
وعقب الانتهاء الإجراءات القانونية للترشح يختار المرشح رمزا انتخابيا من بين 15 رمز تم تحديدهم وهى رمز النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتليفون والنظارة والسلم.
 
الجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت الجدول الزمني بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية، والذي تضمن فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر ولمدة عشرة أيام تنتهي في 14 أكتوبر، على أن تجري عملية الاقتراع للمصريين في الخارج ايام 1و2و3 ديسمبر بالداخل ايام 10و11و12 ديسمبر.
 
 
 

الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية 2024

غلق تلقى أوراق الترشح

انتخابات الرئاسة

الهيئة الوطنية للانتخابات

الأجهزة الأمنية

انتخابات الرئاسة 2024

انتخابات رئيس الجمهورية

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

الطريق إلى الرئاسة

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

الهيئة الوطنية للانتخابات: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى تقدم بأوراق ترشحه بالانتخابات الرئاسية رسميا .. قدم 424 تزكية من أعضاء مجلس النواب ومليون و130 ألف تأييد من المواطنين

السبت، 07 أكتوبر 2023 03:48 م

الممثل القانوني للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي يصل لمقر الهيئة الوطنية للانتخابات

السبت، 07 أكتوبر 2023 02:22 م

وصول تأييدات المواطنين للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي لمقر الهيئة الوطنية للانتخابات

السبت، 07 أكتوبر 2023 02:15 م

موازنة الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة والدولة ملزمة بتدبير الاعتمادات

الخميس، 05 أكتوبر 2023 02:30 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة