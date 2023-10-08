محافظ الغربية يتفقد معرضى "منتجات المرأة" و"الخيري" بمقر المجلس القومي للمرأة

الغربية عادل ضرة

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، مساء اليوم، معرض "منتجات المرأة" بمقر المجلس القومي للمرأة والذي ينظمه المجلس القومي بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات لـ15 عارضا، وذلك لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودعم وتشجيع أرباب المشروعات من السيدات في إطار جهود المحافظة في التمكين الاقتصادي للمرأة واحتفالا بالعيد القومي للمحافظة وذلك بحضور الدكتورة صفاء مرعي رئيس المجلس القومي للمرأة بالغربية.

وتفقد المحافظ معرض منتجات المرأة وأشاد بتنوع المعروضات المقدمة وخاصة المشغولات اليدوية منها، حيث يشمل المعرض كافة السلع من ملابس، منسوجات، مشغولات، إكسسوارات، عطور، منظفات، كروشية ،بالاضافة الى أعمال التطريز يدوي، مكرميات، شموع، ديكوباج وجلود مما يميز المعرض المعروضات اليدوية الخاصة به.

ومن جانبه أكد رحمي علي تشجيعه الدائم لعرض منتجات السيدات والشباب وفتح منافذ لهم لعرض منتجاتهم مشيراً إلى أن التسويق لهذه المشروعات يعد واحد من أهم اتجاهات المحافظة في الفترة الحالية لرفع مستوى الدخل ومساعدة السيدات المعيلة والشباب في مقتبل حياتهم المهنية.

كما تفقد رحمي المعرض الخيري للبيع بأسعار مخفضة بمقر المجلس القومي للمرأة أيضاً، حيث تم توفير ملابس، أحذية وحقائب مدرسية بالأسعار الاقتصادية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالتوسع في إقامة المعارض والمنافذ لتوفير للمواطنين السلع بأسعار مخفضة وجودة مناسبة.