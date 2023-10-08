محافظ الشرقية يتفقد مدرستين بالزقازيق لمتابعة انتظام الدراسة

الشرقية - إيمان مهنى

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، جولة تفقدية فى مدرستى عمرو شبل والمتفوقين، لمتابعة انتظام سير اليوم الدراسى، وقرر إحالة 11 معلما غير متواجد للتحقيق، واستبعاد وكيل مدرسة لمرحلة الابتدائية.

بدأت الجولة من مدرسة الشهيد عمرو شبل للغات، التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية، شهد طابور الصباح واستمع إلى الإذاعة المدرسية والتى تضمنت كلمة عن انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

حرص محافظ الشرقية على تفقد الفصول المدرسية وقاعة رياض الأطفال للتأكد من انتظام سير العملية التعليمة والإطمئنان على إستلام الطلاب للكتب المدرسية، واطلع على دفتر تحضير الدروس وجدول الحصص واستمع لشرح معلمى المدرسة، مطالبًا بضرورة تقديم المعلومة بشكل مبسط وبشرح وافى لتحقيق التجاوب والتواصل مع التلاميذ والاستفادة من الحصص الدراسية المقدمة لهم.

اطلع المحافظ على سجل الحضور والإنصراف للإطمئنان على تواجد أعضاء هيئة التدريس والتزامهم بمواعيد العمل المحددة ليصدر تعليماته بإحالة غير المتواجدين والبالغ عددهم 11 معلم بالمرحلة الابتدائية للتحقيق لاتخاذ ما يلزم حيالهم قانونًا، كما قرر المحافظ استبعاد وكيل المدرسة للمرحلة الابتدائية للإهمال والتقصير فى العمل وعدم الاشراف على العملية التعليمية بما يخل بانتظام اليوم الدراسي.

كما شدد المحافظ على مديرة إدارة المدرسة بإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين وأعضاء هيئة التدريس ومتابعة انتظامهم داخل الفصول المدرسية والتأكد من تأدية عملهم على الوجه الأكمل بما ينعكس على حسن سير وانتظام العملية التعليمية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب مؤكدًا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

توجه محافظ الشرقية لمتابعة سير انتظام اليوم الدراسى بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية وتفقد الفصول المدرسية أدار مع الطلاب حوارًا هادئًا وطالبهم بالجد والاجتهاد فى تحصيل دروسهم وعدم تأجيل عمل اليوم إلى الغد ليكونوا نماذج مشرفة نفخر بهم فى المجتمع.

أكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة على المنشآت التعليمية والخدمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتأكد من انتظام سير العمل بها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.