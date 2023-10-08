محافظ الجيزة يوجه بعمل زيارات لطلاب المدارس للوقوف على المشروعات التنموية

كتبت - مرام محمد

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، بتنفيذ زيارات ورحلات ميدانية لطلاب المدارس للوقوف على الإنجازات والمشروعات القومية والتنموية التي تم ويجرى تنفيذها على أرض المحافظة بصفة خاصة وربط المنظومة التعليمية بما تشهده مصر من إنجازات في كافة القطاعات.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للواء أحمد راشد محافظ الجيزة، صباح اليوم، بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنات، لمتابعة سير العملية التعليمية بالعام الدراسي الجديد 2023/2024، حيث حرص المحافظ خلال جولته على تفقد الفصول الدراسية للوقوف علي المناهج التعليمية المقدمة للطلاب وكذلك مستوى الكثافات الطلابية داخل الفصول والتحاور مع الطلاب ومناقشتهم للاستماع إلى آراءهم وإبراز المعوقات التي تواجههم للعمل على حلها وسبل حلها.

وذكر محافظ الجيزة لطالبات المدرسة في حواره معهن عددا من المشروعات التنموية التي شهدتها المحافظة في ملف تطوير المناطق غير الحضارية، مستشهدا بمشروع روضة السودان بحي الدقي "عشش السودان" سابقا، وعزبة حرب، مؤكدا لهن: "اللي جاي أفضل".

وانطلق العام الدراسى الجديد 2023/2024، يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، حيث انتظمت الدراسة داخل المدارس على مستوى الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية لتحقيق عام دراسي جديد منتظم وآمن، مع التوجيه بضرورة غرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن والالتزام بطابور الصباح وتحية العلم، والتواجد اليومي بالمدارس والمرور الدوري للوقوف على انتظام العملية التعليمية ودعم المجموعات المدرسية وفقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.