محافظ الجيزة يشارك طلاب مدرسة السعيدية طابور الصباح وتحية العلم

كتبت - مرام محمد

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، قبل قليل، على مشاركة طلاب مدرسة السعيدية الثانوية بنين طابور الصباح وأداء تحية العلم، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية بالعام الدراسي الجديد، وذلك بحضور أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وعدد من قيادات المحافظة.

ووجه محافظ الجيزة التهنئة للطلاب والمعلمين بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد وبالتزامن مع احتفالات انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، متمنيا لهم التوفيق والنجاح والالتزام بدراستهم لتحقيق مراكز متقدمة لنهضة ورفعة مصر.

وانطلق العام الدراسى الجديد 2023/2024، يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، حيث انتظمت الدراسة داخل المدارس على مستوى الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية لتحقيق عام دراسي جديد منتظم وآمن، مع التوجيه بضرورة غرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن والالتزام بطابور الصباح وتحية العلم، والتواجد اليومي بالمدارس والمرور الدوري للوقوف على انتظام العملية التعليمية ودعم المجموعات المدرسية وفقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.