لجنة انتخابات الأطباء: 77 مرشحا بالنقابة و324 بالفرعيات يتنافسون بالتجديد النصفى

كتبت آية دعبس

قال الدكتور مصطفى عشوب رئيس لجنة الإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء ، إن المُرشحين الذين سيخوضون الانتخابات بشكل رسمى، وسيتم التصويت للانتخاب من بينهم، هم 77 طبيبا بالنقابة العامة من بينهم 9 على مقعد النقيب العام للأطباء، و21 على منصب عضو فوق السن، و21 منصب عضو تحت السن، ومرشحى القطاعات، بالإضافة إلى 324 طبيبا على مستوى كافة النقابة الفرعية، وذلك يوم الجمعة المقبل الموافق 13 أكتوبر الجارى.

وأَضاف عشوب، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد بدار الحكمة،: أنه منذ بداية إجراءات لجنة الإشراف على الانتخابات كانت حريصة تماما على أن تتم كل أعمالها تحت إشراف القضاء بشكل كامل، بالإضافة إلى يوم الانتخاب بداية من التصويت وحتى إنتهاء عمليات الفرز لضمان عدم وجود أى تشكيك من أى طرف، أو طعن أو شكوى، مبديا تمنيه أن يشارك هيئات المجتمع المدنى ومن يرغب فى متابعة الانتخابات، كما ينظم القانون وجود وكلاء عن المرشحين بمقرات العملية الانتخابية، لضمان النزاهة الكاملة فى الانتخابات.

وأشار إلى توفير اللجان حبر فسفورى لضمان عدم التصويت فى أكثر من لجنة، ويتم التصويت خلف ساتر لسرية التصوير، مؤكدا منع عمل الدعايا الانتخابية داخل اللجان، موضحا أن اللجنة حرصت على تقليل وقت انتظار الناخب لسرعة التصويت، من خلال وجود لجان كافية والمسئولين عن اجراءات التصويت كل موجود فى مكانه، حتى لا تتجاوز فترة وجود الناخب 10 دقائق منذ حضوره وحتى تصويته بالانتخابات.