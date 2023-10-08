قوّى رئتيك واتبع هذه النصائح لحمايتها من الأمراض

الرئة تعد من أهم أعضاء الجسم المسئولة عن قدرتنا على التنفس بشكل جيد وطبيعي، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على قيامها بدورها، وهذه الأشياء يقوم الشخص بفعلها فتضرها.



-التدخين:

ويقدم الدكتور طارق علي، استشاري الصدر في القصر العيني، أبرز وأهم العوامل المضرة التي تؤثر على صحة الرئة ، ومنها:

تعد هذه العادة المضرة بالصحة من أبرز الأمور التي تعرض صحة الرئة للخطر، وقد تكون السبب في الإصابة بسرطان الرئة، والالتهاب الرئوي، ولذا يعتبر الامتناع عن التدخين والابتعاد عنه من الأمور الضرورية لتجنب التعرض لأي مضاعفات صحية.

- التعرض للأبخرة ومثيرات الحساسية:

- ممارسة الرياضة :

- الحفاظ على نظام غذائي متوازن:

-حافظ علي جسمك من الجفاف:

-التخلص من التوتر:

عند التعرض لهذه الأشياء يزداد فرص الإصابة بمشاكل في الكلي، ولذا يمكن استخدام أجهزة الهواء مع التهوية الجيدة لتجنب التعرض والإصابة بأي مشاكل في الرئة.تعد من أهم النصائح التي يجب القيام بها بشكل مستمر، لأنها تحسين قدرة وكفاءة الرئتين، وللحصول علي صحة رئة جيدة عليك ممارسة السباحة، والركض وركوب الدرجات، فهما من أنواع الرياضة التي تساهم بشكل في تقوية عضلات الجهاز التنفسي.أكثر من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، فهذه العناصر الغذائية تعزز وظيفة الرئتين وتقلل الالتهاب.القيام بترطيب الجسم بشكل مستمر يعد من أهم الحيل التي تجعل الرئة والجسم أجمع في حالة صحية جيدة.قد يؤثر التوتر على صحة الرئتين، لذا ينبغي استخدام أساليب تقليل التوتر مثل التأمل وممارسة الهوايات.