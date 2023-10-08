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أكرم القصاص - علا الشافعي
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قصف عنيف من زوارق الاحتلال الإسرائيلى لشاطئ بحر مدينة غزة

الأحد، 08 أكتوبر 2023 12:03 ص
قصف عنيف من زوارق الاحتلال الإسرائيلى لشاطئ بحر مدينة غزة غزة
أ ش أ

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قصفت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلى، الليلة، بعشرات القذائف شاطئ بحر مدينة غزة.
 
وأوردت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" أن انفجارات ضخمة دوت نتيجة قصف بحرية الاحتلال لشاطئ مدينة غزة، بعشرات القذائف الصاروخية؛ ما تسبب في ذعر وخوف في صفوف المواطنين الفلسطينيين، بصفة خاصة الأطفال والنساء. 
 
وكانت طائرات الاحتلال قصفت مسجدين في بلدة "بيت لاهيا" شمال قطاع غزة وفي خان يونس جنوبه، وقصفت 7 منازل في مناطق مختلفة من القطاع، إضافة إلى قصف وتدمير برج فلسطين بحي الرمال غرب مدينة غزة وتحويله إلى كومة من الركام. 
 
يُشار إلى أن حصيلة الشهداء منذ ساعات صباح اليوم وصلت إلى أكثر من 232 شهيدًا، و1697جريحًا منهم حالات وصفت بالحرجة والخطيرة. 

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