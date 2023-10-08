قد تمتد للقاهرة.. الأرصاد تكشف فرص وأماكن الأمطار المتوقعة بأنحاء الجمهورية

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خرائط الأمطار المتوقعة اليوم الأحد، وفق آخر تحديثات لخرائط الطقس، حيث تشير إلى توقفات بفرص أمطار على مناطق متفرقة.

ومن المتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الصعيد، قد تمتد إلى مناطق من القاهره الكبرى والوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويشهد اليوم نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد والصحراء الغربية وجنوب الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 22، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 23، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 25، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 27.