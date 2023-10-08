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عبد السند يمامة يُجرى فحص الرمد الأخير بمستشفى العاصمة الإدارية الجديدة

الأحد، 08 أكتوبر 2023 11:02 ص
عبد السند يمامة يُجرى فحص الرمد الأخير بمستشفى العاصمة الإدارية الجديدة عبد السند يمامة
كتبت ندى سليم _ عزوز الديب تصوير خالد كامل

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يُجري الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، فحص الرمد ضمن فحوصات الكشف الطبي بمستشفي العاصمة الإدارية الجديدة، تمهيدا لتقديم أوراقه للترشح لانتخابات الرئاسة.

كان الدكتور عبد السند يمامة، قد أنهى إجراءات الكشف الطبي بمستشفى الشيخ زايد التخصصي، ولم يتبقى سوى فحص الرمد، وقد حصل" يمامة "علي تزكية أكثر من 20 نائبا تمهيدا للترشح للانتخابات الرئاسية.

ويشترط للترشح في الانتخابات الرئاسية، حصول المرشح على دعم وتوقيع 20 نائبا في مجلس النواب، أو الحصول على تأييدات انتخابية بالترشح من 25 ألف مواطن، موزعين على 15 محافظة على الأقل بحد أدنى ألف توكيل من كل محافظة.

 


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