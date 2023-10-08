اليوم السابع
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عاهل البحرين: القضية الفلسطينية ستبقى أولويتنا الكبرى

الأحد، 08 أكتوبر 2023 07:11 م
عاهل البحرين: القضية الفلسطينية ستبقى أولويتنا الكبرى عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى
أ ش أ

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أكد عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن القضية الفلسطينية، قضية العرب الأولى، ستبقى أولويتنا الكبرى، وأن موقف البحرين فى دعم وتأييد جهود السلام الشاملة لإيجاد حل عادل لها ثابت لا حياد عنه، وصولاً لحل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية، وبما يضمن حق الشعب الفلسطينى الشقيق فى إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى أن المساعى السلمية والتهدئة هى الخيار الأوحد فى وجه التصعيد القائم للوصول إلى الحل المنشود.

جاء ذلك فى خطاب ألقاه الملك حمد بن عيسى فى افتتاح دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى السادس لمجلسى الشورى والنواب البحرينيين، اليوم /الأحد/، فى قاعة المؤتمرات الكبرى بمركز عيسى الثقافى فى العاصمة المنامة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا).

وقال عاهل البحرين "لقد سجلنا معًا أهم اللحظات والمواقف التاريخية، واستطعنا وفق ما أقرته مصالح البحرين العليا أن نرفع راية الإصلاح والتحديث عاليًا، دون وصاية من أحد لنلبى طموحاتنا وتطلعاتنا المشتركة، وبحسب ما أجمعت عليه وتوافقت حوله الإرادة الوطنية"، مشددا على أهمية أن يواصل المجتمع البحرينى الحفاظ على مكتسباته، والوقوف صفًا واحدًا فى وجه كل ما يخل بوحدته واستقراره، بالإيمان الصادق وبقيم التعايش الإنساني.

ولفت إلى مواصلة البحرين مساعيها فى توثيق علاقات التقارب والتكامل وتنسيق المواقف على قاعدة راسخة من الانسجام والتشاور والتعاون الأخوى تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وضمن رابطة الجامعة العربية.

 


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