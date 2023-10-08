اليوم السابع
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عاهل الأردن لرئيس وزراء كندا: نحذر من تداعيات التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين

الأحد، 08 أكتوبر 2023 09:26 م
عاهل الأردن لرئيس وزراء كندا: نحذر من تداعيات التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى
أ ش أ

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حذر العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى خلال اتصال هاتفى تلقاه من رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، اليوم الأحد، من التداعيات الخطيرة للتصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أمن المنطقة بأكملها.

وأكد العاهل الأردنى ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد فى غزة ومحيطها، مشددا على أن الأوضاع ستستمر بالتفاقم فى ظل غياب حل عادل للصراع الفلسطينى الإسرائيلى.


ولفت الملك عبدالله الثاني، طبقا لبيان الديوان الملكى، إلى أهمية مواصلة التنسيق بين الأردن وكندا لتكثيف الجهود لدفع الجانبين لضبط النفس وحماية المدنيين واحترام القانون الدولى الإنسانى.

 

 


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