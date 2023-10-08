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طقس مائل للحرارة بالقاهرة.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة على جميع الأنحاء

الأحد، 08 أكتوبر 2023 11:05 ص
طقس مائل للحرارة بالقاهرة.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة على جميع الأنحاء الطقس
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد. 
 
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية ، إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى 30 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 27 درجة مئوية، وجنوب سيناء 35 درجة مئوية، وشمال الصعيد 33 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 42 درجة مئوية. 
 
ويشهد اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
ويشهد اليوم نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد والصحراء الغربية وجنوب الصعيد .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 22، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 23، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 25، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 27.

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