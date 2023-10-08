طقس الخليج.. رياح فى السعودية وحار بالكويت وصحو فى الإمارات

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحوال الطقس في دول الخليج، من خلال النشرات الجوية لكل دولة فى السطور التالية.
السعودية:
توقع المركز الوطنى للارصاد الجوية فى السعودية، نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية . في حين يكون الطقس مستقر على معظم مناطق المملكة .
الكويت:
حار والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة .
الإمارات:
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية الإماراتى أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، وتظهر السحب شرقاً وجنوباً قد تكون ركامية بعد الظهر يصبح رطبا ليلاً وصباح الإثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
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