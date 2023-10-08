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طائرات الاحتلال الإسرائيلي تدمر مسجدا فى خان يونس

الأحد، 08 أكتوبر 2023 10:18 ص
طائرات الاحتلال الإسرائيلي تدمر مسجدا فى خان يونس قوات الاحتلال الإسرائيلى
وكالات

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دمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلى مسجدا فى خان يونس في قطاع غزة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وفي السياق نفسه، قالت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الأحد، إن شابًا استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب بلدة دير شرف، غرب محافظة "نابلس" شمال الضفة الغربية. 

والشهيد هو الشاب أحمد عاطف العواودة (19 عامًا) من بلدة "دورا" في الخليل. 

وبارتقاء الشاب العواودة، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة خلال 24 ساعة إلى 7، وهم: محمود باسم اخميس (18 عاماً)، من بلدة بيت أمر شمال الخليل، ويوسف نادر سليمان إدريس (19 عاما) من مدينة الخليل، والطفل أحمد عبد الناصر رابي (13 عاما) من قلقيلية، وعمرو يوسف إبراهيم عابد من البيرة، وكرم ناصر العايدي (22 عاما) من مخيم عين السلطان في اريحا، ومحمد عوض جربوعة (24 عاما) من بلدة بيتونيا.


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